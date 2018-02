Funkenflug löste Brand mit drei Toten aus

Nach dem Großbrand in Obergänserndorf (Bezirk Korneuburg), bei dem drei Personen am Dienstag ums Leben gekommen sind, steht nun die Brandursache fest. Laut Polizei löste ein Funkenflug das Feuer aus.

Die Familienmitglieder dürften laut Landespolizeidirektion Niederösterreich in der Halle, wo das Feuer ausbrach, Trenn- bzw. Schleifarbeiten an einem Traktor durchgeführt haben. Die Polizei geht nun davon aus, dass es dabei durch einen Funkenflug zur Brandentstehung kam. Auch der Dieseltreibstoff, der in der Nähe gelagert war, soll sich dabei entzündet haben - mehr dazu in Drei Männer starben bei Großbrand (noe.ORF.at; 13.2.2018).

Ebenso sollen die drei Opfer, als sie das Feuer entdeckten, noch versucht haben, den Brand mit Handfeuerlöschern zu bekämpfen. „Durch die massive Rauchentwicklung, verbunden mit dem starken Hitzeanstieg, war es für die drei Personen nicht mehr möglich, die Halle zu verlassen“, heißt es seitens der Polizei.

Alle drei kamen bei dem Brand ums Leben. Bei den Todesopfern handelt es sich um den Großvater (71), Sohn (43) und Enkel (13) einer Familie aus Obergänserndorf. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden aus. Das Ergebnis der Obduktion der Leichen, das von der Staatsanwaltschaft Korneuburg angeordnet wurde, steht noch aus. Die Halle samt abgestellten Fahrzeugen und landwirtschaftlichen Geräten und gelagertem Stroh wurde zur Gänze zerstört.

