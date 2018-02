Hesserkaserne bekommt Militärstreifenkompanie

Die Hesserkaserne in St. Pölten wird saniert. Bis Herbst sollen die Arbeiten am Dach und an der Fassade abgeschlossen sein. Neues gibt es auch beim Personal: Eine Militärstreifenkompanie mit bis zu 80 Soldaten ist geplant.

Die Militärstreifenkompanie soll im Zuge der Personalaufstockung aufgestellt werden. Derzeit läuft das Rekrutierungsverfahren, sagt Oberstleutnant Thomas Stöckl gegenüber noe.ORF.at. Die Ausbildung der Kaderanwärter zum Unteroffizier dauert im besten Fall 18 Monate, so Stöckl.

Zuständig für Objekt- und Personenschutz

Zu den Aufgaben der Militärstreifen zählen Dienst- und Sicherheitskontrollen in den Kasernen sowie der Schutz von militärischen Einrichtungen. Auch sind die Militärstreifen unter anderem für die Absicherung von Schutzobjekten und den militärischen Personenschutz oder für den Begleitschutz von Transporten zuständig.

Neben dem personellen „Neuanstrich“ soll auch das Gebäude saniert werden. Die letzte Sanierung der Hesserkaserne hatte in den 1960er-Jahren stattgefunden, Dach und Fassade sind seitdem wieder in die Jahre gekommmen. Vor kurzem wurde ein Gerüst um die Kaserne errichtet, die Arbeiten sollen laut Stöckl voraussichtlich im kommenden Herbst abgeschlossen sein.

