Fahndung nach versuchtem Bankraub

Ohne Beute ist ein Mann nach einem versuchten Banküberfall am Freitag in Haugsdorf (Bezirk Hollabrunn) abgezogen. Die Fahndung nach dem unbekannten Täter blieb erfolglos, am Montag veröffentlichte die Polizei Fotos des Mannes.

Der mit Schal, Sonnenbrille und Kapuze maskierte Täter hatte die Bank im nördlichen Weinviertel gegen 16.40 Uhr betreten und soll „Geld her, sofort!“ gesagt haben. Dabei zielte er laut Polizei mit einem Gegenstand in einer hellen Stofftragetasche auf einen Mitarbeiter. Nachdem der Angestellte mehrmals erklärt hatte, dass das Geld im Tresor liege und er keinen Zugriff habe, machte sich der Mann ohne Beute aus dem Staub.

Landeskriminalamt NÖ, Ermittlungsbereich Raub

Polizei bittet nach versuchtem Bankraub um Hinweise

Der Gesuchte ist laut Täterbeschreibung etwa 1,80 Meter groß und schlank, er sprach österreichischen Dialekt. Der Mann trug eine dunkle Kapuzenjacke, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe. Die Polizei ersucht um Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, an das Landeskriminalamt Niederösterreich, Ermittlungsbereich Raub.