Ein Leben mit Eisbären bei minus 50 Grad

Eines meiner ersten Ziele für Churchill war es, ein Foto von mir mit gefrorenen Wimpern zu machen. Die Augen sind zwar auf diesem Bild, das zu einer meiner Lieblingsaufnahmen gehört, nicht eingefroren, dafür (fast) der ganze Rest. So seh ich nach einigen Stunden auf dem Schneemobil bei unter minus 35 Grad aus. || One of my first big goals for Churchill was to get a photo of me with frozen eyelashes. Although my eyes aren't frozen on this one, it is one of my all time favourite pictures of me. This is what I look like after skidooing through tundra and forest for several hours in minus 35 degrees and below. . . . #churchillmb #canadagram #ausgewandert #austriainmanitoba #expatlife #canadianwinter #lifeinthenorth #lifeincanada #lebeninkanada #auslandsösterreicher #igersaustria #ilovewinter #subarctic #thisiswhyilivehere #exploremb #draussen #winterlover #staywarm #arcticfashion #skidooing #anorak #wintergear #manitobalife #fellkapuze #furhood #frozeneyelashes #selfportrait #selbstportrait #boreal #eisbärenhauptstadt

A post shared by Claudia Grill (@claudia.borealis) on Dec 14, 2017 at 3:09pm PST