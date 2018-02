Betrunkener schlief in McDrive ein

Ein betrunkener Gast ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag nach einem Discobesuch beim Warten im McDrive in Ybbs (Bezirk Melk) in seinem Auto eingeschlafen. Mitarbeiter der Fast-Food-Kette nahmen ihm den Autoschlüssel ab.

Der Betrunkene wollte sich noch zu später Stunde Essen bestellen und fuhr in den McDrive in Ybbs, bestätigt die Polizei einen Bericht der „Niederösterreichischen Nachrichten“ (NÖN). Dort soll er jedoch eingenickt sein. Für eine Mitarbeiterin machte er den Eindruck, dass er alkoholisiert sei, so ein Sprecher von McDonald’s gegenüber noe.ORF.at. Sie verständigte sofort den Sicherheitsdienst und ging mit diesem gemeinsam zu jenem Gast.

Schlüssel abgenommen und Polizei verständigt

Der Sicherheitsdienst nahm dem Mann den Autoschlüssel ab, heißt es weiter. Die Mitarbeiterin verständigte inzwischen die Polizei. Der Gast soll sich zunächst noch beschwert haben, dass ihm der Schlüssel weggenommen wurde, beim Eintreffen der Polizei habe sich die Situation wieder beruhigt, so der Sprecher. Die Beamten führten einen Alkoholtest durch, dieser war positiv. Der Mann wurde bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.

Bei McDonald’s heißt es, dass ein Fall wie dieser nicht oft vorkomme. Zudem wird betont, dass die Mitarbeiterin aus Sicht des Unternehmens richtig gehandelt habe, „damit kein Vorfall am Gelände auftreten kann“.