Nicole I.: Mostkönigin für zwei Jahre

Bei der Eisstock-Weltmeisterschaft wurde am Donnerstagabend in Amstetten die neue Mostkönigin gekrönt. Sie heißt Nicole Bitter und stammt aus Schönbühel (Bezirk Melk). Die 20-Jährige ist nun zwei Jahre lang Mostkönigin.

Regionalität wird bei der Bewirtung bei der Eisstock-WM in Amstetten, die noch bis 3. März stattfindet, großgeschrieben. Da gibt es natürlich auch Most, dieser schrieb in den letzten Jahren eine wahre Erfolgsgeschichte und feiert bei den Konsumenten eine Renaissance.

ORF

Im Zuge der Weltmeisterschaft wurde nun die neue Mostkönigin gekrönt. Nicole Bitter aus Schönbühel ist die zehnte Mostkönigin und folgt Sandra Kirchstetter aus Weistrach (Bezirk Amstetten) nach. Zwei Jahre lang wird die 20-jährige Nicole I. als Stimme der Branche fungieren. Als ihre Stellvertreterin wurde Tanja Datzberger aus Amstetten gekrönt.

Der Most soll ein Kult-Getränk werden

Der Most soll von einem „Kultur-Getränk“ zu einem „Kult-Getränk“ avancieren. Die Landjugend startete gemeinsam mit dem Tourismusanbieter „Moststraße“ ein besonderes Projekt. Unter dem Titel „Mission Most“ begab man sich auf die Suche nach jungen Menschen, die sich künftig der Mostproduktion verschreiben wollen. Derzeit haben sich 20 Nachwuchsproduzenten gefunden, welche durch das Projekt zur Erzeugung hochwertiger Moste animiert wurden.

Landeshauptmann-Stellvertreter Stephan Pernkopf ÖVP), Pate der Mostbarone, unterstrich am Donnerstagabend, wie eng der Most und die Mostkönigin verknüpft sind: „Der namensgebende Most ist unverwechselbar mit der Region verbunden, die Mostkönigin gibt ihm ein Gesicht. Mit Kompetenz und Charme wirbt sie mit ihrer Stellvertreterin und den Mostprinzessinnen für die Region und das Produkt. Sie sind die besten Werbebotschafterinnen.“

Links: