Bessere Stromversorgung nach Protesten

Wegen immer wiederkehrenden Stromausfällen ist im Herbst in Ebreichsdorf (Bezirk Baden) eine Unterschriftenaktion gestartet worden. Nach 2.000 Unterschriften versprachen nun die Wiener Netze nun Besserung.

In den vergangenen Monaten kam es in Ebreichsdorf oft zu stundenlangen Stromausfällen. In der Bevölkerung sorgte das für Unmut. Daher wurde eine Unterschriftenaktion ins Leben gerufen, Listen zum Unterschreiben lagen von November und Jänner auf und fanden großen Zuspruch - mehr dazu in Unterschriftenaktion gegen Stromausfälle (noe.ORF.at; 8.11.2017).

Bürgermeister Wolfgang Kocevar (SPÖ) übergab den Wiener Netzen nun 2.000 Unterschriften - mit dem Hinweis, dass nicht nur die Einwohner der Stadt, sondern auch die Betriebe unter der Situation leiden würden.

Drei neue Störungsteams in Oeynhausen

Die Wiener Netze, vertreten durch den Aufsichtsratsvorsitzenden Peter Weinelt sowie die Geschäftsführung, versprachen baldige Verbesserungsmaßnahmen. In Oeynhausen (Bezirk Baden) wird es eine neue Zentrale mit drei Störungsteams für die Bezirke Baden und Mödling geben.

Mitte 2019 soll außerdem ein neues Umspannwerk gebaut werden, das die Zahl und die Dauer der Stromausfälle vermindern soll. Zudem sollen störungsanfällige Freileitungen so rasch wie möglich in den Boden verlegt werden.