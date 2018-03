Heizungsausfall: Gasversorgung wieder gesichert

Der Schaden an der Gasleitung in Böheimkirchen und Schildberg (Bezirk St. Pölten) ist laut EVN behoben. Am Mittwoch fiel in etwa 400 Haushalten die Heizung aus. Der Grund sei ein mechanisches Gebrechen gewesen.

Seit 1.00 Uhr können die 400 betroffenen Haushalte laut EVN wieder mit Gas versorgt werden. Die Ursache sei ein mechanisches Gebrechen in einer unterirdischen Leitung gewesen, hieß es beim Energieversorger. Dadurch wurde der Gasfluss von der Hochdruckleitung ins Ortsgebiet blockiert, weshalb der Gasdruck in den Haushalten immer wieder abfiel.

Dieses Problem trat bereits Mittwochvormittag auf. Laut EVN-Sprecher Stefan Zach hatte ein defektes Ventil die Leitung verlegt. Die Techniker der Netze Niederösterreich reparierten die Gasrohre daraufhin provisorisch, um den notwendigen Austausch von Teilen zu einem günstigeren Zeitpunkt durchführen zu können - mehr dazu in Heizungsausfall: EVN zahlt Hotelzimmer (noe.ORF.at; 28.2.2018).

Reparatur statt Provisorium

Gegen 20.00 Uhr gab es aber neuerlich Störmeldungen. Die Techniker entschieden daraufhin anstatt eines neuerlichen Provisoriums das Rohr sofort zu reparieren. „Sie haben dann noch in den Nachtstunden die Leitung aufgeschnitten, das beschädigte Ventil entfernt und das Rohr wieder verschweißt“, erklärte Zach. Daraufhin konnte das Gasnetz wieder befüllt werden.

Seither ist die Gasversorgung wieder in Betrieb. Seitens des Unternehmens entschuldigt man sich und bedauert den Vorfall. Bei Problemen mit der Heizung stehe der Kundenservice zur Hilfe. Den betroffenen Kunden wurde zudem für die Nacht ersatzweise ein Hotel angeboten. Wie viele das auch tatsächlich annahmen, sei aber unbekannt.

