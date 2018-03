Arbeitslosigkeit in Niederösterreich sinkt weiter

Im Februar waren in Niederösterreich exakt 6.544 Personen weniger auf Arbeitssuche als im Februar des Vorjahres. Die Zahl der Arbeitslosen geht hier deutlicher zurück als im österreichweiten Durchschnitt.

Ende Februar waren in Niederösterreich etwa 64.000 Personen beim AMS als arbeitslos gemeldet. Die Zahl der Arbeitslosen in Niederösterreich ging damit um 9,2 Prozent im Vergleich zum Februar des Vorjahres zurück. Österreichweit wurde ein Rückgang um 6,6 Prozent verzeichnet.

Die gute Konjunktur zeige sich auch bei der Entwicklung der gemeldeten offenen Stellen, heißt es: Aktuell sind 9.949 offene Stellen in Niederösterreich gemeldet. Das bedeutet ein Plus um 50,6 Prozent gegenüber des Vorjahreswertes. Besonders viele Angebote gebe es derzeit bei den Lehrstellen. Die 681 zusätzlich offenen Stellen bedeuten eine Zunahme um 74,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch die Anzahl der jugendlichen Arbeitslosen sank mit 18,8 Prozent stark, teilte der für Arbeit zuständige Landesrat Karl Wilfing (ÖVP) in einer Aussendung mit.

Weniger Langzeitarbeitslose und Arbeitslose über 50

Besonders erfreulich sei auch der Rückgang bei Langzeitarbeitslosen und Arbeitslosen über 50 Jahren, heißt es. „Hier zeigt sich deutlich, dass der niederösterreichische Beschäftigungspakt und unsere Beschäftigungsinitiativen greifen und eine sehr gute Ergänzung zum Wirtschaftsmotor sind", teilte Wilfing mit.

„In den ersten beiden Monaten des Jahres 2018 konnten mit Unterstützung des AMS NÖ im Vergleich zum Vorjahr um 44 Prozent mehr Langzeitarbeitslose eine Arbeit aufnehmen. Wir hoffen, dass die angekündigte Reduktion des Förderbudgets für diese Personen den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt nicht erschweren wird“, so AMS NÖ-Chef Karl Fakler zu den aktuellen Zahlen.

