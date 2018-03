Ex-Grünen-Chefin Glawischnig geht zu Novomatic

Die ehemalige Bundessprecherin der Grünen, Eva Glawischnig-Piesczek, geht zum Glücksspielkonzern Novomatic. Glawischnig sieht sich als „Verantwortungsmanagerin“. Die Grünen hatten Novomatic bisher oft für ihre Praktiken kritisiert.

Mit 1. März übernahm die frühere Politikerin die Verantwortung für die Bereiche Corporate Responsibilty und Sustainability. „Meinen kritischen Geist kann und werde ich nicht aufgeben“, sagte Glawischnig am Freitag bei einer Pressekonferenz mit Konzernchef Harald Neumann. An Novomatic fasziniere sie vor allem die Internationalität, erklärte die Ex-Politikerin.

APA/Herbert Pfarrhofer

Die Grünen haben sich bisher dem Glücksspiel gegenüber sehr kritisch geäußert und auch die Praktiken von Novomatic teilweise scharf verurteilt. Glawischnig stellte dazu klar: „Unerwünschte gesellschaftliche Erscheinungen wie Spielsucht“ könne man nicht „wegverbieten“.

Neumann: „Nicht immer einer Meinung“

Auch Neumann bezog sich bei der Präsentation u. a. darauf und betonte, mit Glawischnig bisher „nicht immer die gleiche Meinung“ geteilt zu haben. Doch aus diesen Dialogen hätten sich interessante Gespräche ergeben. „Wir sind ein Unternehmen, das dafür steht, ein verantwortungsvolles Spiel anzubieten“, sagte Neumann. Glawischnig, die mit diesen Bereichen auch in ihren früheren Funktionen als Politikerin zu tun hatte, sei dafür prädestiniert.

Laut Glawischnig habe es auch andere konkrete Jobangebote gegeben, die Entscheidung für Novomatic sei aber „sehr bewusst“ getroffen worden. „Die Industrie hat mich schon immer fasziniert.“ Für Novomatic spreche einerseits das klare Bekenntnis zum Hauptsitz in Gumpoldskirchen (Bezirk Mödling) und zu seinen Mitarbeitern, andererseits sei der Konzern „genetisch innovativ.“

Grüne wollen „Machenschaften weiter bekämpfen“

Aus den Grünen Reihen ließ - indirekte - Kritik nicht lange auf sich warten. Man werde die „Novomatic-Machenschaften weiterhin bekämpfen“, deponierte der Wiener Grünen-Klubobmann David Ellensohn in einer Aussendung. „Der Konzern Novomatic ist mittlerweile rechtskräftig vom OGH verurteilt worden, weil er jahrelang Glücksspielautomaten in Wien aufgestellt hat, die nicht dem Gesetz entsprochen haben.“

Glawischnig nannte er aber nicht persönlich. Ellensohn gehe es nicht um „einzelne MitarbeiterInnen“, sondern um die Praktiken des gesamten Konzerns - mehr dazu in Wiener Grüne weiter gegen Novomatic (wien.ORF.at; 2.3.2018).

„Mediale Aggressivität“ führte zu Rücktritt

Glawischnig trat Mitte Mai 2017 von ihren politischen Funktionen als Bundessprecherin der Grünen zurück und schied auch aus dem Nationalrat aus. „Die politische und mediale Aggressivität hat wahnsinnig zugenommen“, erklärte Glawischnig damals. Als Mutter könne sie ihre Gesundheit nicht aufs Spiel setzen.

Das und der Umstand, als Spitzenpolitikerin 24 Stunden am Tag an sieben Tagen in der Woche verfügbar zu sein, habe sie bewogen, sich gegen dieses berufliche Engagement zu entscheiden - mehr dazu unter Grünen-Chefin Eva Glawischnig tritt zurück (news.ORF.at, 18.5.2017).

Link: