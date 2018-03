Stadion-Neubau in Wr. Neustadt beschlossen

Der Wr. Neustädter Gemeinderat hat in einer Sondersitzung die Vergabe für den Bau eines neuen Stadions beschlossen. Die Fertigstellung soll bis Frühjahr 2019 erfolgen. Die Gesamtkosten sind mit 12,8 Millionen Euro veranschlagt.

Das neue Stadion entsteht im Bereich der Civitas Nova, zwischen Aqua Nova und Arena Nova. Es soll neben dem Hauptfeld auch Trainingsplätze und die Möglichkeit für andere Veranstaltungen wie etwa Konzerte bieten. Die Vergabe erfolgte an die ARGE Strabag AG und Porr GmbH, die in einem zweistufigen Verfahren als Sieger hervorgingen und laut dem Wiener Neustädter Rathaus als Totalunternehmer nicht nur für die schlüsselfertige Übergabe, sondern auch für die Generalplanung verantwortlich zeichnen.

Die Finanzierung erfolgt einerseits durch den Verkaufserlös des alten Stadion-Areals, sowie über eine Drittel-Förderung durch das Land Niederösterreich. Derzeit laufen außerdem Gespräche mit dem Bund, ob auch von dort Fördermittel lukriert werden können, heißt es.

Ausbaustufe vom sportlichen Erfolg abhängig

Das Stadion soll alle Auflagen der Fußball-Bundesliga für die höchste Spielklasse nach dem aktuellen Stand erfüllen. Konkret richtet sich der Ausbau aber nach dem sportlichen Erfolg des SC Wiener Neustadt, heißt es aus dem Rathaus. Sollte der Fußballverein aufsteigen, wird das Stadion in der jetzt geplanten Form errichtet. Ist dies nicht der Fall, werde die Arena mit den Bundesliga-Anforderungen für die zweithöchste Spielklasse errichtet. „Im Falle eines späteren Aufstiegs des SC Wiener Neustadt kann das Stadion modular erweitert werden“, heißt es.

Die Arena soll 5.000 Zuschauer fassen. Für sie werden eine Haupttribüne im Westen und weitere Tribünen im Norden und Osten errichtet. Dazu kommen zwei große Trainingsplätze und zwei Kleinfeldplätze östlich der Aqua Nova.

Platz für Fußball und Veranstaltungen

In der Haupttribüne ist neben den Räumlichkeiten für die Mannschaften und Schiedsrichter auch ein eigener Bereich als VIP-Club vorgesehen, der mit einer Cateringküche ausgestattet wird. Die Gastroversorgung für alle Gäste ist in der Westtribüne geplant. Besucherplätze für Menschen mit besonderen Bedürfnissen können über Rampen erreicht werden. Sowohl in der Nord- als auch in der Osttribüne sind ebenfalls sämtliche für die Stadionbesucher erforderlichen Infrastrukturen gegeben.

Das Stadion kann neben den sportlichen Veranstaltungen auch für Open-Air-Events wie beispielsweise Konzerte genutzt werden. Nach der Vergabe durch den Gemeinderat soll der Baustart jetzt so rasch wie möglich erfolgen, heißt es aus dem Rathaus. Man hofft auf eine Fertigstellung bis zum Beginn der Frühjahrssaison 2019.

