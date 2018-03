Die Neue des SPÖ-Regierungsteams im Porträt

Die 52-jährige Ulrike Königsberger-Ludwig ist das neue Mitglied im SPÖ-Landesregierungsteam. Das wurde am Montag bei einer Pressekonferenz bekannt gegeben. noe.ORF.at stellt die bisherige Nationalratsabgeordnete vor.

Parlamentsdirektion/WILKE

Ulrike Königsberger-Ludwig wurde 1965 in Linz geboren. Ihren Bildungsweg absolvierte sie in Niederösterreich. Sie besuchte Schulen in Gresten (Bezirk Scheibbs) und Scheibbs. Ihre Karriere begann sie in der Wirtschaft, von 1998 bis 2011 war sie Sektionsvorsitzende der SPÖ Amstetten.

Im Jahr 2000 wurde Königsberger-Ludwig zur Stadträtin der Stadtgemeinde Amstetten gewählt, wo sie den Bereich Kultur und später auch Jugend übernahm. 2011 wurde sie Vizebürgermeisterin.

Die 52-Jährige war mehr als 15 Jahre lang Nationalrätin und ist zudem Mitglied im Bundesvorstand der SPÖ Frauen sowie im Vorstand der SPÖ Landesfrauen und des Landesparteivorstandes der SPÖ Niederösterreich.

„Will innovative Projekte unterstützen“

Im SPÖ-Regierungsteam wird sie die Ressorts Gesundheit, soziale Verwaltung mit Kinder- und Jugendwohlfahrt, Gleichstellung und Gleichbehandlung sowie Rettungswesen übernehmen. Als „einen großen Gewinn für die Landespolitik in Niederösterreich“ bezeichnete Landesparteivorsitzender Franz Schnabl (SPÖ) die neue Landesrätin - mehr dazu in Königsberger-Ludwig wird SPÖ-Landesrätin (noe.ORF.at; 12.3.2018).

„Ich freue mich auf die Arbeit und werde mein Amt als Landesrätin verantwortungsbewusst und engagiert ausüben", sagte die 52-jährige Politikerin, „es war mir in meiner bisherigen Tätigkeit immer wichtig, innovative Projekte zu unterstützen und umzusetzen – das möchte ich beibehalten.“