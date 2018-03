Lob und Ehre für Vizeweltmeisterin Ivona Dadic

Am 2. März holte die 24-jährige Leichtathletin Ivona Dadic bei der Hallen-Weltmeisterschaft in Birmingham die Silbermedaille. Nun wurde die Wahl-Niederösterreicherin in St. Pölten für ihren Erfolg geehrt.

„Es lebt sich gut als Vizeweltmeisterin“, sagte Ivona Dadic und lächelte von einem Ohr zum anderen. In Birmingham schrieb die 24-Jährige Sportgeschichte: Als erste Österreicherin holte sie eine Mehrkampfmedaille bei einer Hallen-Weltmeisterschaft.

Nun ist sie seit wenigen Tagen wieder im Lande. Nach dem Trubel bei der Hallen-WM in Birmingham freute sich die 24-Jährige jetzt über Ruhe: „Nun bin ich froh, dass ich daheim bin und dass wieder so ein bisserl Alltag einkehrt“, sagte Dadic am Dienstag gegenüber noe.ORF.at.

Dadic: „Ich hab’ gewusst, jetzt habe ich es geschafft“

Daheim, das ist mittlerweile in Niederösterreich, denn seit zwei Jahren trainiert die gebürtige Welserin in der niederösterreichischen Landeshauptstadt. Da zeigte sich auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) stolz: „Es ist einfach schön, dass du, liebe Ivona, bei uns in St. Pölten trainierst und dass wir dich auch ein wenig unterstützen können. Auch wenn du noch nicht ganz Niederösterreicherin bist, zählen wir dich bereits zu uns dazu“, sagte sie bei der offiziellen Ehrung der Leichtathletin am Dienstag im Landhaus in St. Pölten. Für ihren Erfolg in Birmingham erhielt Dadic den „Gläsernen Leopold“.

Die schönste Erinnerung an die Hallen-WM ist für Ivona Dadic die letzte Runde beim 800-Meter-Lauf. „Da hab’ ich dann einfach gewusst, jetzt kann mir keiner mehr was nehmen, jetzt hab’ ich es dann bald geschafft“, erzählte die 24-Jährige.

Der Lauf war der Abschluss einer Reihe von Glanzleistungen - Kugelstoßen, 60 Meter Hürden sowie Hoch- und Weitsprung waren vorangegangen. Am Ende musste sich Dadic lediglich der Britin Katarina Johnson-Thompson geschlagen geben. Das nächste Ziel ist im August die Freiluft-Europameisterschaft in Berlin. Das Training dafür beginnt schon dieser Tage.

