Familientat: 17-Jähriger schwebt in Lebensgefahr

Jener 17-Jährige, der am Mittwoch in Matzendorf-Hölles (Bezirk Wr. Neustadt) mit mehreren Messerstichen schwer verletzt wurde, schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Sein jüngerer Bruder soll ihn mit einem Klappmesser attackiert haben.

Am frühen Nachmittag, gegen 14.00 Uhr, kam der 17-Jährige laut Polizei von der Schule nach Hause. Ohne Vorwarnung stach der jüngere Bruder daraufhin plötzlich zu - mehrmals in den Rücken und Bauch, schildert Polizeisprecher Johann Baumschlager: „Der Schwerverletzte konnte sich dann losreißen, ins Freie retten und um Hilfe schreien.“

Passanten fanden ihn schließlich blutüberströmt und schwer verletzt vor seinem Haus am Boden liegend und alarmierten die Einsatzkräfte. Der Tatverdächtige flüchtete unterdessen durch ein Dachfenster. Wenig später kehrte der 16-Jährige aber zum Tatort zurück und stellte sich der Polizei, die ihn sofort festnahm.

Brüder waren alleine zuhause

Bei der Einvernahme zeigte er sich geständig, auf seinen Bruder eingestochen zu haben. Das Motiv für die Tat ist aber noch unklar, erzählte Baumschlager. Die beiden Brüder befanden sich zum Tatzeitpunkt jedoch alleine im Wohnhaus.

Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ordnete die Einlieferung des Beschuldigten in die Justizanstalt an. Das Opfer musste nach der notärztlichen Erstversorgung ins SMZ Ost nach Wien geflogen und notoperiert werden. Laut Polizei schwebt der 17-Jährige aber nach wie vor in Lebensgefahr.

