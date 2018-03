Schloss Hof: Sonderschau beleuchtet das Essen

Schloss Hof und Schloss Niederweiden widmen sich in den Jahren 2018 bis 2020 in einer dreiteiligen, interaktiven Sonderausstellung der Frage: „Warum isst die Welt, wie sie isst?“. Am Donnerstag wurde der erste Teil eröffnet.

Die dreiteilige Ausstellung hat jedes Jahr einen eigenen Schwerpunkt und soll einen breiten Überblick zu produktionstechnischen, wirtschaftlichen und kulturellen Aspekten rund um das Thema Essen bieten, hieß es am Donnerstag bei der Eröffnung des ersten Teils der Sonderausstellung. „Das Thema Essen betrifft und bewegt uns alle. Gerade Schloss Hof mit einem intakten Gutshof sowie Schloss Niederweiden mit einer originalgetreu eingerichteten barocken Wildküche sind die perfekten Orte für diese Ausstellung. Hier spannt sich der Bogen von der Geschichte und Gegenwart bis hin zur Zukunft des Essens“, so Klaus Panholzer, Geschäftsführer der Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. (SKB).

Teil eins thematisiert Erzeugung und Verarbeitung

Unter dem Titel „Aus der Erde auf den Teller“ geht der erste Ausstellungsteil der Frage nach, was mit der Nahrung auf dem Weg aus der Erde bis auf den Teller alles passiert. Die Ausstellung thematisiert die landwirtschaftliche Erzeugung, industrielle Verarbeitung und häusliche Zubereitung des Essens und zeigt welche lokalen und globalen aber auch kulturellen Einflüsse hier eine Rolle spielen.

„Im Gutshof des Schlosses können Gäste innovative Produktionskonzepte, die heute als ressourcen- und klimaschonende Verfahren zur Nahrungsmittelproduktion eine Alternative darstellen, hautnah erleben“, sagte Kurator Alexander Szadeczky. So sind im Gutshof etwa eine Aquaponic-Anlage in Verbindung mit einer Vertical Farming-Kultur und eine auf Basis von Kaffeesud kultivierte Pilzzucht zu sehen. Darüber hinaus zeigen in Schloss Niederweiden vier Installationen zu den Themen Sehen, Hören, Fühlen und Riechen auf spielerische Art, welchen Einfluss das sinnliche Erleben auf das Essen hat.

Welt des Lebensmittelhandels 2019 im Fokus

Die Ausstellung „Das Spiel mit dem Essen“ im Jahr 2019 gewährt Einblicke in die vielschichtige Welt des Lebensmittelhandels und veranschaulicht welche Rolle der Mensch als Konsument spielt. Der dritte Ausstellungsteil beleuchtet unter dem Titel „Was vom Essen übrig bleibt“ die Auswirkungen der Lebensmittelproduktion, -distribution und -konsumation auf den Menschen, seinen Körper sowie die Umwelt und setzt sich mit dem Thema der Nachhaltigkeit auseinander.

