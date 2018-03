Strafantrag nach angedrohter Vergewaltigung

Gegen einen der vier Männer, die im Juni einer Frau an einem See in Kaltenleutgeben (Bezirk Mödling) mit Vergewaltigung gedroht haben sollen, liegt ein Strafantrag vor. Das Verfahren gegen die anderen Männer wurde eingestellt.

Die Frau hat oben ohne an einem See in Kaltenleutgeben gebadet. Die vier Männer sollen sie bedroht haben. Sie sollen die Frau umringt haben. Der 23-jährige Hauptverdächtigte soll ihr mit Vergewaltigung gedroht haben, wenn sie sich nicht sofort ein T-Shirt anziehe. Ein Begleiter der Frau hielt den Vorfall auf Video fest - mehr dazu in Schwere Nötigung: Vier Männer ausgeforscht (noe.ORF.at; 21.11.2017).

Strafantrag wegen Nötigung und Körperverletzung

Der 23-Jährige ist seit November in U-Haft - mehr dazu in Festnahme nach angedrohter Vergewaltigung (noe.ORF.at; 27.11.2017). Gegen den Mann wurde laut Staatsanwaltschaft ein Strafantrag wegen Nötigung und Körperverletzung eingebracht. Das Verfahren gegen die anderen drei Männer wurde nun eingestellt, wie die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, Nina Bussek, bestätigte.