200 Tonnen Müll achtlos entsorgt

Am Mittwoch startet die Aktion „Wir halten NÖ sauber“ zum 13. Mal. Dabei sammeln vor allem Freiwillige jenen Müll, den andere achtlos in der Natur entsorgen. Im Schnitt werden 200 Tonnen Müll gesammelt.

Durchschnittlich 15.000 Säcke Müll werden bei der Aktion jedes Jahr eingesammelt. Dass Müll achtlos entlang der Straßen entsorgt werde, sei ein internationales Phänomen, sagt Landeshauptfraustellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP). Dass dahinter aber so viele Freiwillige stehen, sei etwas Besonderes. „Das ist besonders in Niederösterreich: Menschen übernehmen Verantwortung, um das zu korrigieren, was durch Verantwortungslosigkeit erzeugt worden ist.“

Kosten von 560.000 Euro für die Steuerzahler

An der Aktion sind neben den vielen Freiwilligen und Vereinen auch die Umweltverbände und der Straßendienst beteiligt. Mit 68 Transparenten über Brückenbauten möchte man Bewusstsein bilden, sagt Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP).

Über 2.000 Tonnen Müll sammelt der Straßendienst jährlich entlang der Landesstraßen. „Pro Kilometer sind das etwa drei Mülltonnen, die hier zusammenkommen.“ Diese Müllmengen müssten letztlich auch entsorgt werden. Die Entsorgung koste die Steuerzahler jährlich 560.000 Euro.

ORF/Anna Wohlmuth

Bewusstseinsbildung bei Kindern und Jugendlichen

Der Präsident der Umweltverbände Niederösterreich Anton Kasser betonte beim Auftakt der heurigen Aktion, dass es sich um die größte Umweltaktion des Landes handle.

Es sei vor allem wichtig, das Bewusstsein für die Thematik bei Kindern und Jugendlichen zu schaffen. Alle freiwilligen Helfer würden die erforderlichen Ausstattungen erhalten. Alle Termine zu den jeweiligen Müllsammelaktionen sind auf der Website des Umweltverbandes zu finden.

Links: