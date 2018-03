Ende der Grippewelle in Sicht

Derzeit sind 4.203 Personen wegen einer Grippe oder eines grippalen Infektes bei der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse krank gemeldet. Damit ist die Grippewelle zwar noch nicht zu Ende, flaut aber bereits deutlich ab.

Der Höhepunkt der Grippewelle ist definitiv überschritten. Mitte Februar blieben noch 7.601 Versicherte der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse (NÖGKK) wegen einer Erkältung oder der echten Grippe im Bett. Seitdem gingen die Zahlen kontinuierlich zurück, aktuell sind noch 4.203 Personen betroffen. Das sind aber immer noch mehr als 20 Prozent der Gesamtkrankenstände, damit muss man nach wie vor von einer „Grippewelle“ sprechen.

Die Grippewelle wird offiziell vom Virologischen Institut der Medizinischen Universität ausgerufen. Das war heuer am 9. Jänner der Fall. Weil derzeit in ganz Österreich die Zahl der Erkrankten zurückgeht, rechnet man damit, dass die Grippewelle in ein bis zwei Wochen ihr Ende erreicht. Auch im restlichen Europa sei die Influenza-Aktivität rückläufig, heißt es bei der MedUni Wien.

