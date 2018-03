Mit Traktor in den Tod gestürzt

Zu einem tödlichen Unfall ist es am Mittwoch am Blassenstein bei Scheibbs gekommen. Der Lenker eines Traktors kam von der Straße ab und stürzte 60 Meter in die Tiefe. Er starb noch am Unfallort.

Zu dem Unfall kam es gegen 10.00 Uhr Vormittag. Der 63-jährige Landwirt fuhr mit seinem Traktor im Bereich des Blassensteins. Er war vermutlich mit Forstarbeiten beschäftigt, als es zu dem Unglück kam. Der Lenker geriet mit seinem Fahrzeug von der Forststraße ab, der Traktor überschlug sich mehrmals und stürzte dabei 60 Meter in die Tiefe.

Die alarmierte Feuerwehr und auch das Rettungsteam waren rasch zur Stelle, doch für den Mann gab es keine Hilfe mehr. Die genaue Unfallursache steht noch nicht fest, die Polizei ermittelt den Unfallhergang.

