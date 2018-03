Verdächtige nach Bluttaten an Frauen in U-Haft

Nach zwei Gewaltverbrechen an Frauen in dieser Woche in Niederösterreich ist über die beiden Männer, die des Mordes beschuldigt werden, U-Haft verhängt worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Korneuburg am Freitag mit.

In Schwechat war am Dienstagabend eine 33-Jährige in ihrer Wohnung erstochen aufgefunden worden - mehr dazu in Frau erstochen: Mordalarm in Schwechat (noe.ORF.at; 28.3.2018). Der ausgeforschte Ex-Lebensgefährte des Opfers legte in der Folge ein Geständnis ab.

Monatsrevue / Thomas Lenger

Der 31-Jährige sprach von einem Streitgespräch über die Obsorge für die beiden gemeinsamen Kinder. In dessen Verlauf hätte die Frau auf ihn einstechen wollen, worauf er ihr das Messer entrissen habe - mehr dazu in Mord in Schwechat: Ex-Lebensgefährte in Haft (noe.ORF.at; 28.3.2018).

Zweite Bluttat binnen weniger Tage

Zu einem neuerlichen Mordfall kam es am Donnerstag im Gemeindegebiet von Schrattenthal (Bezirk Hollabrunn). Eine zunächst verbale Auseinandersetzung eines Ehepaares eskalierte: Eine 48-Jährige erlitt tödliche Messerstiche.

ORF/ Rohrhofer

Ihr sechs Jahre älterer Mann verständigte selbst die Rettung und gestand die Bluttat. Medienberichten zufolge hatte sich die Frau, Mutter zweier erwachsener Kinder, scheiden lassen wollen - mehr dazu in Erneuter Mordalarm: Frau im Weinviertel getötet (noe.ORF.at; 29.3.2018).