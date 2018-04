Donau: Sechs Prozent mehr Güterverkehr

Auf der Donau in Österreich sind voriges Jahr 9,6 Millionen Tonnen Güter transportiert worden. Das ist ein Plus von sechs Prozent bzw. einer halben Million Tonnen. Auch der Hafen Krems verzeichnete Steigerungen.

Im ersten Quartal 2017 kam es wegen der Eisbildung auf der Donau zu mehrtägigen Sperren. Diese Behinderungen führten in diesem Zeitraum zu einem Beförderungseinbruch von knapp 40 Prozent. Lediglich 1,6 Millionen Tonnen wurden damals transportiert.

In den folgenden Quartalen konnte das Minus allerdings ausgeglichen werden, das zeigen die aktuellen Zahlen der Statistik Austria. Unterm Strich bleibt für das gesamte Jahr 2017 ein Plus von sechs Prozent. Das entspricht in absoluten Zahlen einem Zuwachs von einer halben Million Tonnen. Die Anzahl der beladenen Fahrten nahm ebenfalls um etwa sechs Prozent auf 8.932 zu.

Am häufigsten wurden im Vorjahr Eisenerze (2,6 Mio. t), flüssige Mineralölerzeugnisse (1,4 Mio. t) und Roheisen beziehungsweise Stahl (1,1 Mio. t) transportiert. Die Steigerungen zeigten sich auch an den einzelnen Häfen. So wurden in Krems im Vorjahr 145.000 Tonnen ein- und fast 400.000 Tonnen ausgeladen. Das waren um 15 Prozent mehr als im Jahr davor.

