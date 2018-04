Älteste Österreicherin starb mit 111 Jahren

Die älteste Österreicherin ist tot. Laut einem Bericht der „Niederösterreichischen Nachrichten“ starb Anna Medwenitsch am Ostersonntag im Marienheim in Bruck an der Leitha. Erst wenige Tage zuvor feierte sie ihren 111. Geburtstag.

Für ihr hohes Alter war die frühere Landwirtin bis zuletzt noch sehr aktiv. Mit ihrer Enkelin besuchte sie gerne die Kapelle im Alten- und Pflegeheim in Bruck oder machte Spaziergänge durch den Garten. Bis auf einen Oberschenkelhalsbruch war sie nur selten krank oder verletzt.

Marienheim

Medwenitsch wollte 110 Jahre alt werden

Während in der Vergangenheit oft viele Gäste zu Geburtstagsfeiern geladen waren, feierte die Familie am 17. März im kleinen Kreis im Marienheim. Mit ihrem 111. Geburtstag überschritt Medwenitsch ihr früheres Ziel. In einem Interview mit noe.orf.at erzählte ihre Urenkelin vor zwei Jahren, dass Anna Medwenitsch den 110. Geburtstag gesund erleben wolle.

