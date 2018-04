Parkplatzstreit: Hollabrunner Rathaus beschmiert

Das Rathaus von Hollabrunn ist in der Nacht auf Samstag mit Graffiti beschmiert worden. Hintergrund für den Vandalismus dürfte der Plan der Gemeinde sein, neue Parkplätze zu errichten. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

„Jeder gerodete Baum ist ein Stich in der Lunge unserer Stadt. Schämt euch“, war Samstagfrüh in roter Schrift auf der hellen Mauer des Rathauses zu lesen. Der Satz dürfte in der Nacht auf die Hausmauer gesprüht worden sein. Wie die „Niederösterreichischen Nachrichten“ („NÖN“) und die „Hollabrunner Online Zeitung“ berichten, wurden die Schmierereien noch am Vormittag von Gemeindemitarbeitern übermalt.

Privat

Stadtpolitik verurteilte Sachbeschädigung

Nicht nur Bürgermeister Erwin Bernreiter (ÖVP), sondern auch Landtagsabgeordneter Georg Ecker von den Grünen in Hollabrunn und „MITeinander für Hollabrunn“-Stadtrat Wolfgang Scharinger verurteilten die Sachbeschädigung.

Auslöser dürfte der Plan der Gemeinde sein, beim Wasserpark neue Parkplätze zu errichten. Laut Bernreiter gebe es in diesem Bereich nahe der Bezirkshauptmannschaft und der HLW Parkplatznot, weshalb Anrainer mit dem Wunsch nach neuen Parkplätzen an ihn herangetreten seien. Bäume sollten dafür allerdings nicht gerodet werden. Derzeit würden die Pläne erst geprüft werden, heißt es.

Laut Ecker habe die Aufregung in Hollabrunn bereits im Herbst begonnen. Damals wurden im Wasserpark einige Bäume umgeschnitten, man habe auf das Eschensterben verwiesen. Hinweise, wer für den Schriftzug am Rathaus verantwortlich sein könnte, gebe es noch keine, heißt es bei der Polizei in Hollabrunn, die Ermittlungen laufen.

Flugblatt kritisierte Bürgermeister

In Hollabrunn sorgte bereits vor einigen Tagen ein Flugblatt für Aufregung, auf dem Bürgermeister Bernreiter als „Halsabschneider“ bezeichnet worden war. Der Titel des Flugblatts lautete „Vom Halsabschneider zum Baumabschneider“. Der Inhalt des Flugblattes richtete sich gegen weitere Baumrodungen beim Wasserpark. Laut „NÖN“ erstattete die Stadtgemeinde Hollabrunn Anzeige. Die Gemeinde wies den Inhalt außerdem als falsch zurück.

