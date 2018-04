Lkw-Kontrollen: Abgasmanipulationen entdeckt

Bei Lkw-Kontrollen in Bruck an der Leitha sind am Dienstag mehrere Abgasmanipulationen aufgeflogen. In drei Fällen wurde die Umwelt laut Angaben der Polizei stärker verunreinigt als erlaubt.

Die Kontrollen der Landesverkehrsabteilung wurden am Dienstag gemeinsam mit dem technischen Amtssachverständigen des Amtes der niederösterreichischen Landesregierung durchgeführt. Bei den drei festgestellten Manipulationen wurde laut Polizei jeweils „ein illegal verbautes Elektronikteil vorgefunden, das der Bordelektronik des Lkw vortäuschte, mit AdBlue zu fahren, obwohl dies nicht der Fall war“.

LPD NÖ

Dadurch sei die Abgasaufbereitung lahmgelegt und die Umwelt mit mehr schädlichem Stickstoff belastet worden als dies bei einem ordnungsgemäßen Betrieb der Fall wäre. AdBlue ist ein Zusatzstoff, den moderne Dieselfahrzeuge zur Abgasreinigung in die Auspuffanlage einspritzen. Von drei Schwerfahrzeugen wurden die Kennzeichen abgenommen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch. Die Lenker mussten Sicherheitsleistungen nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-L) hinterlegen.

Laut Polizei wurden bei der Aktion am Dienstag insgesamt 70 Schwerfahrzeuge kontrolliert. Bei sechs Lkw gab es technische Mängel. Von den Lenkern wurden ebenfalls vorläufige Sicherheitsleistungen eingehoben.

