Wiener Neustadt im Rennen um Air Race

Das Red Bull Air Race kehrt zurück nach Österreich. Als Austragungsort kommt das Flugfeld in Wiener Neustadt in Frage. In den nächsten Wochen werden aber auch drei andere Standorte außerhalb Niederösterreichs geprüft.

50.000 Besucher werden am 15. und 16. September erwartet, sollte Wiener Neustadt den Zuschlag für das Red Bull Air Race erhalten. Noch sind aber einige Fragen offen, vor allem rechtliche, verweist Lukas Leitner von der Marketingagentur Cayenne auf ein internes Auswahlverfahren.

Flugbetrieb bereits genehmigt

Leitner rechnet bis Anfang Mai mit einer Entscheidung, „wobei Niederösterreich für derartige Veranstaltungen immer eine gute Adresse ist.“ Für den Standort Wiener Neustadt spricht, dass es eine Genehmigung für den Flugbetrieb gibt und die Flugzeuge nicht über bebautes Gebiet fliegen würden.

Durch die Nähe zum Airfield Spitzerberg (Bezirk Bruck an der Leitha) könnten sich die Teilnehmer dort außerdem in Ruhe vorbereiten. „Der reguläre Flugbetrieb in Wiener Neustadt wäre damit nur von Freitag bis zur Abreise am Sonntag beeinträchtigt“, so Leitner.

Die Werbung für Niederösterreich wäre jedenfalls enorm: Das Air Race wird von mehr als 100 Fernsehsendern weltweit übertragen. Dazu kommen erfahrungsgemäß Tausende Nächtigungen alleine durch den Tross der Motorsportserie.

Rennen dauerhaft in Österreich

Das Red Bull Air Race umfasst acht Rennen, die vor allem in Europa, Asien und Amerika ausgetragen werden. Laut Leitner will man eines der acht Rennen nicht nur 2018, sondern auch in den Jahren danach nach Österreich holen.

