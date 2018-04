Amtsübergabe an Bezirkshauptmannschaft

Nach dem Führungswechsel bei der Bezirkshauptmannschaft Baden am Mittwoch hat am Freitag in Mistelbach die nächste Amtsübergabe stattgefunden. Die bisherige Bezirkshauptfrau Verena Sonnleitner übergab an Gerlinde Draxler.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sprach in ihrer Festrede von einem „ganz besonderen Tag“ und von einer „wichtigen Zäsur“ für die Verwaltung im Bezirk sowie die Entwicklung der gesamten Region. Verena Sonnleitner habe in den vergangenen dreieinhalb Jahren den Bezirk „mit sehr viel Herzblut“ geleitet und die Herausforderungen „mit sachlicher, fachlicher und menschlicher Bravour“ gemeistert. Sonnleitner wechselte als Bezirkshauptfrau von Mistelbach nach Baden, wo die Amtsübergabe bereits am Mittwoch stattfand - mehr dazu in Bezirkshauptmann übergab an Bezirkshauptfrau (noe.ORF.at; 4.4.2018).

NLK Pfeiffer

Verena Sonnleitner bedankte sich in ihren Abschiedsworten dafür, „dass ich in Mistelbach so viel Bedeutendes mitgestalten durfte“. Die Jahre in Mistelbach seien für sie „sehr wertvoll“ gewesen. Im Bezirk Mistelbach stehe „das Miteinander an erster Stelle“, meinte sie: „Das Miteinander funktioniert hier in einer Art und Weise, dass man auf die Menschen aktiv zugeht, mit ihnen redet und ihnen auch zuhört.“ Sie gehe zwar als Bezirkshauptfrau, bleibe aber „als Mensch mit diesem Bezirk verbunden“, so Sonnleitner.

„Erfahren, kompetent und mit Herzblut dabei“

Als neue Bezirkshauptfrau von Mistelbach wolle sie „eine offene Tür und ein offenes Ohr für Anliegen“ haben und das Handeln der Behörde „transparent, bürgernah und mit Augenmaß gestalten“, versicherte Gerlinde Draxler, die sich für das Vertrauen bedankte. Ein großes Anliegen sei ihr auch die Zusammenarbeit mit den Gemeinden, weiters wolle sie „mit allen Einsatzorganisationen, Institutionen und Entscheidungsträgern engen Kontakt halten“, so Draxler. Mikl-Leitner lobte Draxler als „erfahren, kompetent und mit Herzblut dabei“.

Gerlinde Draxler wurde 1974 geboren und schloss 1998 das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien ab. Im Jahr 2002 trat sie in den NÖ Landesdienst ein. Nach Tätigkeiten an den Bezirkshauptmannschaften Korneuburg und Krems wurde sie 2009 BH-Stellvertreterin in Horn und 2013 BH-Stellvertreterin in Korneuburg. Am 9. Jänner 2018 wurde sie mit Wirksamkeit vom 1. April 2018 zur Bezirkshauptfrau von Mistelbach bestellt.