Aus für Gesellschaft für Grenzlandförderung

Die Niederösterreichische Grenzlandförderungsgesellschaft wird aufgelöst. Das haben Land Niederösterreich und Infrastrukturministerium - beide Gesellschafter - beschlossen. Auslöser dafür war Kritik des Rechnungshofes.

Die Niederösterreichische Grenzlandförderungsgeschellschaft wurde vor 43 Jahren gegründet, mit dem Ziel, Unternehmen und Gemeinden in Grenznähe zu fördern. Mittlerweile ist der Eiserne Vorhang gefallen, die Regionen diesseits und jenseits der Grenze sind zusammengerückt. Daher kritisierte der Rechnungshof die Gesellschaft bereits 2015 als nicht mehr zeitgemäß und empfahl die Auflösung. Dem wird nun nachgekommen.

Geld soll in Digitalisierungsprojekte fließen

Das Land Niederösterreich und das Infrastrukturministerium haben die Liquidation in Auftrag gegeben. Das Gesellschaftskapital in der Höhe von 14,5 Millionen Euro soll in Digitalisierungsprojekte im Grenzland investiert werden, sagt Noch-Geschäftsführer Gerhard Schmid. Ein Gremium soll laut Förderrichtlinien beschließen, wo das Geld eingesetzt wird. Für die Auflösung der Gesellschaft werde man ein bis eineinhalb Jahre benötigen, so Schmid.

Link: