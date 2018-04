Traktor rutschte Hunderte Meter ab

Ein Landwirt ist am Donnerstag in Ramsau (Bezirk Lilienfeld) mit seinem Traktor samt Anhänger beim Ausbringen von Gülle auf einem steilen Abhang Hunderte Meter abgerutscht. Der Mann wurde mit Verletzungen ins Spital gebracht.

„Der Landwirt hat Abschürfungen, eine Fleischwunde auf einem Unterarm und mehrere Wunden am Kopf“, berichtete „Christophorus 3“-Notarzt Robert Mosser in einer Aussendung des ÖAMTC. „Für so einen Sturz ist das ein glimpflicher Ausgang.“

ÖAMTC

Der Traktor war zu Mittag nach Angaben des ÖAMTC durch die Gülle ins Rutschen gekommen und immer schneller geworden. Nach etwa 100 Metern konnte auch eine Straße die Talfahrt nicht bremsen. Zugmaschine und Anhänger rutschten weitere 100 Meter, dabei wurde auch ein Baum mit 30 Zentimetern Durchmesser gefällt.

Landwirt kletterte selbst aus Traktor

In einem mehr als zehn Meter tiefen Graben kam das Fahrzeug zum Stillstand. Der 32-Jährige konnte nach ÖAMTC-Angaben selbst aus dem Gefährt klettern. Ein Notarzthubschrauber flog den Verletzten ins Universitätsklinikum St. Pölten.

