ZKW steigerte Umsatz um knapp 30 Prozent

Der Automobilzulieferer ZKW mit Sitz in Wieselburg (Bezirk Scheibbs) hat 2017 ein Rekordjahr hinter sich gebracht. Die Unternehmensgruppe konnte den Umsatz um knapp 30 Prozent auf mehr als 1,2 Milliarden Euro steigern.

„2016 war bereits ein äußerst erfolgreiches Jahr für ZKW. Wir freuen uns, dass diese positive Entwicklung auch im Jahr 2017 fortgesetzt werden konnte. Darüber hinaus stiegen Umsatz und Personal in Rekordhöhe“, wird Oliver Schubert, CEO der ZKW Group, in einer Firmenaussendung zitiert. Gewinnzahlen veröffentlichte der Konzern allerdings nicht.

Die international tätige ZKW-Gruppe ist Spezialist für Licht- und Elektroniksysteme vor allem für die Autoindustrie. Auch in Österreich steig der Umsatz im Vorjahr deutlich, von knapp 606 Millionen Euro im Jahr 2016 auf gut 813 Millionen Euro im Jahr 2017.

Mehr als 500 neue Mitarbeiter in Österreich

Die Firma mit Sitz in Wieselburg hat Standorte in acht Ländern. Zwei gibt es in Österreich. Dazu kommen die Slowakei, Tschechien, China, Indien, Mexiko und die USA. Neben den Erweiterungen in die Maschinen- und Anlagekapazitäten wurde zur Stärkung der Innovationskraft auch in Forschung und Entwicklung investiert.

Laut dem Unternehmen seien beispielsweise in Wiener Neustadt im Vorjahr hoch qualifizierte Arbeitsplätze geschaffen worden. Der Personalstand in Österreich stieg 2017 von 2.900 auf 3.450. International konnte ein Personalzuwachs von 7.500 auf knapp 9.000 Mitarbeiter verzeichnet werden.

