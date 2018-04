Ein „jugendlicher Cyrano“ im Stift Göttweig

30 junge Schauspieler führen im August im Stift Göttweig (Bezirk Krems) „Cyrano de Bergerac“ von Edmond Rostand auf. Das Degenstück ist die dritte Jugendtheaterproduktion im Benediktinerstift in der Wachau.

Die Darsteller sind im Alter von 15 bis 28 Jahren, in der Hauptrolle wird der 24-jährige Niederösterreicher Matthias Schmid zu sehen sein. Nach dem Casting im vergangenen September wird seit Herbst ein- bis zweimal monatlich geprobt, Regie führt wieder Thomas Koller.

zurück von weiter

„Cyrano de Bergerac“ - nach „Jedermann“ 2014 und „Nathan der Weise“ 2016 - soll zeitgemäß, aber möglichst im Originaltext aufgeführt werden, hieß es in einer Aussendung der Diözese St. Pölten. „Nach 2014 und 2016 gibt es wieder großes Interesse an einem anspruchsvollen Stück“, so Martina Reisinger-Grüner, die Leitern des Jugendhauses.

Es soll ein „atemberaubendes Spektakel“ werden

„Echte Bühnenmusik, klassische Zwischenmusik sowie musikalische szenische Untermalungen vervollständigen die Aufführungen“, das Jugendhaus will dem Publikum laut der Diözese „ein atemberaubendes Spektakel liefern“.

Gespielt wird von 10. bis 12. sowie am 14. August jeweils um 18.30 Uhr auf den Stiegen vor dem Stift, bei Schlechtwetter gibt es eine eigens geprobte Inneninszenierung. Veranstaltet wird die Produktion vom Jugendhaus Stift Göttweig und von Jugendleitern aus dem Waldviertel, Göttweig und Krems. Der Reinerlös komme der Dachsanierung des Stiftes Göttweig zugute, hieß es auf der Webseite. Karten sind bereits erhältlich.

Links: