Frau nach Sturz in die Donau vermisst

Eine 37-Jährige wird seit Dienstagabend nach einem Sturz in die Donau in Ybbs (Bezirk Melk) vermisst. Die Frau dürfte laut Polizei beim Donauspitz ins Wasser gefallen sein. Eine Suchaktion war am Mittwoch im Gange.

Die Frau dürfte kurz vor 22.00 Uhr beim Donauspitz auf einem Betonsockel gesessen und aus vorerst unbekannter Ursache rücklings ins Wasser gefallen sein, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein Bekannter, mit dem sie unterwegs war, soll das beobachtet und die Einsatzkräfte verständigt haben. Eine Suchaktion war am Mittwoch im Gange. Laut Polizei gibt es derzeit keinen Grund, die Version des Augenzeugen anzuzweifeln beziehungsweise von einem Fremdverschulden auszugehen.

Daran beteiligt waren Feuerwehren, Wasserrettung, Rettung, Hunde und Polizei, berichtete die Feuerwehr Ybbs. Am Mittwochvormittag stand ein Polizeihubschrauber im Einsatz. In dem Bereich, in dem die Frau in die Donau gefallen sein dürfte, sei das Wasser tief und es herrsche eine starke Strömung, hieß es von der Polizei.