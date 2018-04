Freiheit und Gefangenschaft bei der Bühne Baden

Die Bühne Baden stellt die kommende Saison 2018/19 für Stadttheater und Sommerarena unter das Motto „Freiheit und Gefangenschaft“. Mit „Fidelio“ und „Kuss der Spinnenfrau“ stehen neun Eigenproduktionen am Programm.

Beethovens „Fidelio“ ist erstmals seit 1922 wieder in Baden zu sehen (in der Inszenierung des Intendanten, Premiere: 20. Oktober). Intendant Michael Lakner sprach am Mittwoch bei einer Pressekonferenz von einer „Rettungs- und Freiheitsoper, die im Umfeld der Zunahme totalitärer Regime traurige Aktualität aufweist“. Die Badener Erstaufführung des Broadwaymusicals „Kuss der Spinnenfrau“ (Regie: Werner Sobotka, mit Drew Sarich und Ann Mandrella) feiert im Sommer 2019 Premiere in der Sommerarena. Die beiden Stücke bilden die Klammer der insgesamt neun Eigenproduktionen, hieß es bei der Programmpräsentation in Wien.

Lukas Beck

Weiters angekündigt werden das Familienmusical „Der Zauberlehrling“ (in Kooperation mit der Grazer Oper), die Operetten „Der Zigeunerbaron“ von Johann Strauss (mit dem Bühnen-Comeback von Lakners Vorgänger Sebastian Reinthaller) und „Die geschiedene Frau“ von Leo Fall, das Musical „Show Boat“ und Offenbachs „Salon Pitzelberger“ (Textneufassung: Robert Kolar) im Stadttheater. In der Sommerarena folgen 2019 „Der Vogelhändler“ von Carl Zeller und „Zigeunerliebe“ von Franz Lehar.

Landestheater zu Gast in Baden

Die Saisoneröffnung am 7. Oktober bringt eine „semikonzertante Aufführung“ von Kalmans „Kaiserin Josephine“, unter anderem mit den Solisten Miriam Portmann und Vincent Schirrmacher. Zahlreiche weitere Konzerte sowie Veranstaltungen im Max-Reinhardt-Foyer, darunter diverse Formate für Kinder und Jugendliche, ergänzen das Angebot.

Auch das Landestheater Niederösterreich, dessen Spielplan Anfang Mai präsentiert wird, ist wieder mit einigen Produktionen zu Gast in Baden. Die Bühne Baden wiederum ist in Melk, Gablitz und St. Pölten unterwegs.

Lukas Beck

„Bonnie & Clyde“ in der Sommerarena

Als Premieren in der Sommerarena 2018 stehen „Die lustige Witwe“ von Franz Lehar (ab 23. Juni), „Der Bettelstudent“ von Carl Millöcker (ab 14. Juli) sowie die österreichische Erstaufführung von „Bonnie & Clyde“ (ab 28. Juli) bevor. Geschäftsführerin Martina Malzer berichtete von einem derzeitigen Auslastungsgrad von über 80 Prozent und 78.000 Besuchern in der auslaufenden Saison 2017/18. Für die Sommerarena Baden kündigte Malzer einen Sanierungsplan an. Im Stadttheater soll eine Belüftungsanlage installiert werden.

