Birnbaumblüte im Mostviertel hat begonnen

Die Marillenbaumblüte lockt jährlich tausende Touristen in die Wachau. Weniger bekannt, aber nicht weniger eindrucksvoll, ist die Birnbaumblüte im Mostviertel. Das Naturschauspiel hat jetzt begonnen.

Das Mostviertel ist das größte, geschlossene Streuobstwiesengebiet Europas mit mehr als einer Million Obstbäumen. 750.000 davon sind Birnbäume. Etwa 300.000 Birnbäume stehen im westlichen Mostviertel, in der Region Moststraße. Dort begann nun die Birnbaumblüte. Für einige Tage verwandelt sich die Landschaft in ein weißes Blütenmeer.

Mostviertel Tourismus

Die hochstämmigen Birnbäume zieren die Straßen, Wege und Alleen. So können die Blüten bei einer Autofahrt, einer Radtour oder einer Wanderung entlang der Moststraße betrachtet werden. Beliebt ist etwa die Panoramatour, bei der man verschiedene Aussichtsplätze passiert.

Schöne Ausblicke von der Mosthöhenstraße

Eine besonders schöne Aussicht kann man vor allem von der Mosthöhenstraße genießen. Besonders in dem Abschnitt zwischen St. Peter in der Au (Bezirk Amstetten) und St. Georgen in der Klaus (Bezirk Waidhofen an der Ybbs) kann das aufblühende Voralpenland gut betrachtet werden.

weinfranz.at

In den milden Regionen nahe der Donau hat die Blüte bereits begonnen, auch in den höher liegenden Regionen rund um die Mosthöhenstraße öffnen sich bereits die ersten Knospen. Besonders am bevorstehenden Wochenende, aber auch zum Tag des Mostes am 29. April, werden die Bäume nach aktueller Einschätzung in voller Blütenpracht erstrahlen.

