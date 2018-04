Erste Freibäder wollen Frühlingshitze nutzen

Trotz sommerlicher Hitze ist der abkühlende Sprung ins Wasser meist noch Menschen mit eigenem Pool vorbehalten. Etliche Freibäder öffnen Ende April, bei den meisten geht es dann im Mai los. In Korneuburg wurde der Start vorgezogen.

Heuer ist keine Rede vom launischen Aprilwetter, stattdessen lässt mit Temperaturen von bis zu 30 Grad der Sommer grüßen. In Korneuburg hat das Florian Berndl-Bad schon am Samstag zum ersten Mal die Türen zum Freibad geöffnet. Dort wurden am Vormittag schon die ersten Badegäste begrüßt. Eines der größten Freibäder Niederösterreichs, das Citysplash in St. Pölten, sperrt dagegen heuer am 28. April auf, und auch im Akademiebad in Wr. Neustadt kann man ab 28. April abtauchen.

dpa/Sebastian Kahnert

Viele der etwa 80 Sommerbäder in Niederösterreich sind zu diesem Zeitpunkt noch mit Putzen und Rasenmähen beschäftigt, wie ein Rundblick von noe.ORF.at zeigt: In Steinakirchen am Forst (Bezirk Scheibbs) startet die Saison am 1. Mai. Eines der Highlights im Steinakirchner Freibad ist eine Sprudelbank mit Massagedüsen. In Mistelbach gibt es eine 40 Meter lange Speed-Rutsche, die man ab 5. Mai wieder nutzen kann. Ein Muttertagsausflug bietet sich am 13. Mai nach Mannersdorf am Leithagebirge (Bezirk Bruck an der Leitha) an. An diesem Tag wird das Sportbad aufgesperrt, die froschgrüne 40-Meter Rutsche ist hier der Sommer-Hit.

In Allentsteig (Bezirk Zwettl) lässt man sich mit der Freibadsaison noch ein bisschen Zeit. Üblicherweise wird im Juni gestartet, aber wenn es so warm bleibt, wird die Eröffnung auf Mai vorverlegt. In Retz (Bezirk Hollabrunn) kann ab 19. Mai wieder in Granderwasser gebadet werden. In Hollenstein an der Ybbs (Bezirk Amstetten) wird das Sommerbad zu Pfingsten, also um den 20. Mai, eröffnet. Dort dürfen sportliche Gäste in einem Sautrog die Ybbs entlangpaddeln. Dazu bietet der Sandstrand Mittelmeerfeeling am Rande Niederösterreichs. Mitte Mai wird auch in Kirchberg an der Pielach (Bezirk St. Pölten) das Erlebnisfreibad aufgesperrt, Strömungskanal und Wellenbad inklusive.