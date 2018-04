Frau stürzt sieben Meter tief in Baugrube

In Ternitz (Bezirk Neunkirchen) ist am Samstagvormittag eine Frau in eine Baugrube gestürzt. Bei dem etwa sieben Meter tiefen Fall wurde sie laut Angaben der Feuerwehr verletzt.

Der Unfall ereignete sich im Ternitzer Ortsteil Hintenburg. Die Frau war eine etwa sieben Meter hohe Böschung hintergefallen und anschließend in der etwa zwei Meter tiefen Baugrube gelandet, berichtete der Kommandant der Feuerwehr Ternitz-St. Johann, Günter Jammerbund. Nach Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte wurde die zweite alarmierte Feuerwehr, jene aus Ternitz-Pottschach, storniert.

Gerhard Zwinz

Die Verletzte wurde vom Notarzt erstversorgt und danach von den Einsatzkräften der Feuerwehr aus der Baugrube gehoben. Ein Notarzthubschrauber brachte sie ins Landesklinikum Wiener Neustadt. Die Feuerwehr St. Johann stand mit 15 Mann und drei Fahrzeugen im Einsatz.