Tankstellenüberfall: Täter mit Messer bewaffnet

Ein Unbekannter hat am Mittwochabend eine Tankstelle in St. Pölten überfallen. Er bedrohte den Angestellten mit einem Messer und flüchtete mit Bargeld. Bereits am Montag wurde auch eine andere St. Pöltner Tankstelle überfallen.

Der mit einem Messer bewaffnete Täter hatte am Mittwoch gegen 22.00 Uhr vorgegeben, eine Getränkedose kaufen zu wollen. Beim Kassieren forderte er mit den Worten „Gib ma tausend Euro“ Bargeld vom Mitarbeiter der Tankstelle in der Mariazeller Straße (B20). Der 20-Jährige händigte ihm eine Summe in vorerst unbekannter Höhe aus. Der Täter lief Richtung Europaplatz bzw. Maria-Theresien-Straße. Eine sofortige Fahndung blieb ohne Erfolg.

LPD NÖ

Der gesuchte Räuber ist laut Polizei rund 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß und schlank. Er hat laut Täterbeschreibung kurze braune Haare und trug ein violettes Hemd, eine kurze schwarze Hose mit weißen Streifen, graue Schuhe und schwarze Socken. Der Mann war nicht maskiert, er sprach der Aussendung zufolge „mit leicht ausländischem Akzent“.

Polizei vermutet keinen Zusammenhang

Nach wie vor gesucht wird außerdem ein Mann nach einem versuchten Überfall auf eine Tankstelle vergangenen Montag im Stadtgebiet. Er hatte einen Müllsack am Kopf getragen und war ohne Beute geflüchtet. Der Mann trug Hose, Kapuzenpullover und Turnschuhe jeweils in Schwarz. Aus der Überwachungskamera gibt es in diesem Fall kein Foto. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte es sich nicht um denselben Täter handeln“, sagte ein Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich auf Anfrage. Hinweise in beiden Fällen werden an das Stadtpolizeikommando St. Pölten, Kriminalreferat, (Tel. 059133-35-3333) erbeten.