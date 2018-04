Webber-Musical in Wiener Neustadt

Mit „Whistle Down The Wind“ kündigt das Theater im Neukloster in Wiener Neustadt die österreichische Erstaufführung eines Musicals von Andrew Lloyd Webber an. Für das Theater war es ein langersehntes „Wunschstück“.

Das Musical war 1996 bei der Uraufführung in Washington D.C. (USA) durchgefallen, erst der gründlich überarbeiteten zweiten Fassung war 1998 Erfolg beschieden. Der titelgebende Song „Whistle Down The Wind“ erklang im selben Jahr bei der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Nagano. Das Musical von Andrew Lloyd Webber (Musik) und Jim Steinman (Gesangstexte) wird vom 5. Mai bis 3. Juni im Neukloster in Wiener Neustadt aufgeführt. Songs aus dem Stück wurden in Cover-Versionen zu Hits, darunter „No Matter What“ von Boyzone und „Tire Tracks and Broken Hearts“ von Bonnie Tyler.

„Wunschstück“ für Theater im Neukloster

Für das Team des Theaters im Neukloster war es ein „Wunschstück“. Seit 1999 versuchte die Theatergründerfamilie Scherz laut Aussendung die Rechte zu erhalten, doch die Freigabe der deutschen Übersetzung von Nina Schneider dauerte.

Das Publikum erwarte neben eingängigen Melodien eine „wunderschöne Geschichte“. Zur Handlung wurde erläutert, dass das Mädchen Swallow (Victoria Herget) in einer Scheune einen Verletzten entdeckt, den es für Jesus hält und aufopfernd pflegt.

Fritz Holoubek

Der Mann (Florian Scherz), der seine Anwesenheit geheim halten möchte, wird zum Anziehungspunkt für alle Kinder des Dorfes. Doch ist Jesus wirklich zurückgekehrt oder ist der Unbekannte tatsächlich jener aus dem Gefängnis entflohene Mörder, nach dem die Polizei sucht? Glaube, Hoffnung und kindliche Unschuld kollidieren schon bald mit der harten Realität der Erwachsenen.

Orchester bietet starken Livesound

In „Whistle Down The Wind“ wirken neben dem etablierten Ensemble einige Kinder mit - als dementsprechend groß gilt der Probenaufwand. „Wenn 34 Leute auf der Bühne Vollgas geben, gibt es schon einiges zu tun“, so Klemens Patek, der musikalische Leiter. Regie führen Magdalena Mikesch und Florian Scherz. Für die Choreografie zeichnet die Britin Sarah Chiappi verantwortlich, Manfred Klaus wird mit sechs Musikerkollegen für einen starken Livesound im Orchester sorgen. Die Theatergründer Harald und Irene Scherz kümmern sich um Koordination, Logistik, Bühnenbau sowie Kostüme.

Fritz Holoubek

Das Theater im Neukloster feiert heuer sein 40-jähriges Bestehen. Es begann 1978 als Initiative für Jugendliche der Pfarre Neukloster. Seit 1984 werden im Advent Märchenmusicals aufgeführt, seit 1996 auch im Frühjahr Musicals, darunter unter anderem die Uraufführung von „Liaison“ von Florian Scherz. Das Ensemble umfasst über 30 Schauspielerinnen und Schauspieler, die großteils im „normalen Leben“ als Schüler, Studenten und in verschiedenen Berufen tätig sind.

