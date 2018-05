Mann unter Traktor eingeklemmt

Ein tragischer Arbeitsunfall hat sich am Dienstag in einer Gärtnerei in Wienerherberg (Bezirk Bruck an der Leitha) ereignet. Ein Mann wurde beim Arbeiten unter einem Klein-Traktor eingeklemmt.

Nach ersten Angaben war der Schwiegersohn der Familie gerade mit Arbeiten am Firmengelände beschäftigt, als er mit einem Klein-Traktor umstürzte und unter dem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Laut Einsatzkräften wurde er dabei lebensgefährlich verletzt.

Die Feuerwehren Wienerherberg und Ebergassing wurden alarmiert. Ein Rettung und der Notarzt aus Schwechat eilten ebenso zur Unglücksstelle, die sich direkt an der L156 befand. Die Einsatzkräfte konnten den Mann unter dem Traktor befreien. Er wurde zunächst vom Notarzt erst versorgt und im Anschluss mit dem Rettungshubschrauber „Christophorus 9“ in das Unfallkrankenhaus Wien-Meidling geflogen.