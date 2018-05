SV Großweikersdorf unter weiblicher Leitung

Spätestens seit den Erfolgen des Frauen-Nationalteams steht fest, dass Fußball keine reine Männersache ist. Das beweist auch Maria Wolf. Bereits vor Jahren war sie die erste Frau österreichweit, die eine Herrenmannschaft trainierte.

Derzeit hat sie beim SV Großweikersdorf in der Gebietsliga das Sagen. Seit Saisonbeginn trainiert sie hier die Herrenmannschaft. „Die haben sich vorher sicher gedacht, ja das wird lustig, da kommt eine Frau daher. Aber dann haben sie gesehen, dass die Frau auch ein bisschen was drauf hat“, sagt Maria Wolf gegenüber noe.ORF.at.

ORF

Maria Wolf ist eine von nur 21 Frauen österreichweit, die zumindest eine UEFA-B-Lizenz besitzen. Die Hollabrunnerin versteht also was vom Kicken. Das stellten auch ihre Spieler schnell fest, wie sie sagen. „Sie bringt sehr viele Skills mit, das merkt man im Training. Sie gibt uns das nötige Selbstvertrauen“, sagt Spieler Alexander Schmid. „Sie hat wirklich eine Linie hineingebracht und auch konditionell mit uns gearbeitet und die Ergebnisse im Frühjahr sprechen jetzt für sich“, ergänzt Spieler Christoph Pegler.

ORF

„Puppen haben sie nicht mit mir gespielt“

Maria Wolf entdeckte früh ihre Liebe zum Fußball, sie wuchs mit sechs Brüdern auf. „Die haben mich zwar nie mitspielen lassen, aber ich bin einfach reingerannt und dem Ball nachgerannt“, so die Hollabrunnerin. „So bin ich eigentlich zum Fußball gekommen. Puppen haben sie ja nicht mit mir gespielt, also hat der Ball her müssen.“

ORF

Als Frau muss sie sich im männerdominierten Fußballgeschäft Tag für Tag durchsetzen, wie sie sagt. Dabei muss sie den einen oder anderen Spruch ertragen. „Wenn sie ein bisschen zu viel Wein getrunken haben, dann hört man oft: ‚Na, so eine Trainerin hätte ich auch gern gehabt!‘ Da kommen dann schon ein paar Sachen, da werden sie dann mutig“, so Wolf. Bemerkungen unter der Gürtellinie habe es nie aber gegeben, sagt die Trainerin.

Link: