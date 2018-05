80 neue Haftplätze in Justizanstalt Hirtenberg

In der Justizanstalt Hirtenberg (Bezirk Baden) ist am Freitag ein Zubau eröffnet worden. Durch die Aufstockung des bestehenden Modulbaus am Anstaltsgelände wurden 80 zusätzliche Haftplätze geschaffen.

Die Justizanstalt Hirtenberg habe sich - auch aufgrund der baulichen Maßnahmen - zu einer „Vorzeigeanstalt entwickelt, die den Voraussetzungen eines modernen und menschenwürdigen Strafvollzugs gerecht wird“, sagte Justizminister Josef Moser (ÖVP). „Wir arbeiten in Österreich ständig an nachhaltigen Verbesserungen im Straf- und Maßnahmenvollzug“, so der Minister. Die erfolgte Aufstockung führe zu einer spürbaren Entlastung der Belagssituation und biete zudem die Möglichkeit, Strafgefangene der Justizanstalt Wien-Josefstadt aufzunehmen und damit auch dort für Entlastung zu sorgen, sagte Moser.

Neue Arbeitshalle ab 2019

Dazu kommt laut Justizministerium eine neue Arbeitshalle für die Erweiterung der 21 Betriebe des Hauses. Die Fertigstellung ist für Juni 2019 geplant. Ab Frühjahr 2019 stehen erweiterte Arbeitsmöglichkeiten für die Insassen zur Verfügung - ein wichtiger Schritt zur Vorbereitung auf das Leben nach der Haft, unterstrich auch Erich Mayer, Generaldirektor für den Strafvollzug. Anstaltsleiter Alfred Steinacher verwies darauf, dass 5.500 Arbeitsstunden als Eigenleistung durch Insassen erbracht wurden. Dadurch sei es gelungen, einerseits die Insassen im Sinne der Resozialisierung zu beschäftigen und andererseits etwa 300.000 Euro zu sparen.

In der Strafvollzugsanstalt für Männer, die Freiheitsstrafen im Ausmaß von mehr als 18 Monaten bis sechs Jahre verbüßen, sind derzeit 371 Inhaftierte. Die für den gelockerten Vollzug eingerichtete Außenstelle Münchendorf (Bezirk Mödling) zählt 33 Insassen.