Maria Enzersdorf: Mord in Asylunterkunft

In einer Asylunterkunft in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) ist es am Mittwoch zu einem Mord gekommen. Unter Tatverdacht steht nach Angaben der Polizei ein Asylwerber aus Nigeria. Der 25-Jährige soll einen Mitbewohner erschlagen haben.

„Zu der Tat dürfte es am Mittwoch zwischen 22.00 und 23.30 Uhr gekommen sein“, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Freitagabend. In einer Aussendung der Landespolizeidirektion hieß es, dass es in der Asylunterkunft „zu einem bedenklichen Todesfall“ gekommen war, weshalb die Polizei Ermittlungen aufnahm, und die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt eine Obduktion der Leiche anordnete.

„Diese hat ergeben, dass der 26-jährige Asylwerber durch eine massive stumpfe und komprimierte Gewalteinwirkung getötet worden und deshalb von Fremdverschulden auszugehen ist“, so Baumschlager. Zum Verdächtigen führte die Polizei eine Anzeige am Donnerstagnachmittag. „Ein Zeuge hat gemeldet, dass ein Mann bei einem Freizeitgelände auf Bäume einstechen würde. Beim Eintreffen der Polizei konnte der Verdächtige angetroffen werden. Er ist auf einer Bank gesessen und hatte einen Meißel zwischen den Beinen liegen.“

Zwei Polizisten bei Festnahme verletzt

Als die Polizei den Asylwerber festnehmen wollte, schlug dieser auf die Beamten ein und versetzte einem einen Kopfstoß: „Zwei Beamte sind verletzt worden. Im Zuge der Amtshandlungen haben mehrere Kinder, die in der Nähe gespielt hatten, außerdem angegeben, dass der Mann diese bedroht und auch den Meißel nach ihnen geworfen haben soll“, schilderte Baumschlager.

Der Verdächtige wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt gebracht. „Zum Tatvorwurf schweigt der Mann bislang“, so der Polizeisprecher. Aufgrund von Blutspuren, die auf den Schuhen des Asylwerbers aus Nigeria gefunden worden sind und die mit der DNA des Todesopfers übereinstimmen, sei davon auszugehen, dass es sich bei dem Mann um den Täter handelt: „Außerdem besteht der dringende Verdacht, dass es sich bei der Tatwaffe um den sichergestellten Stahlmeißel handelt“, so Baumschlager.

Asylwerber bereits amtsbekannt

Nach Angaben der Polizei war der Verdächtige schon mehrmals in Erscheinung getreten. Zuletzt am Dienstag, als der 25-Jährige in der Asylunterkunft in Maria Enzersdorf zwei andere Mitbewohner durch Faustschläge verletzt haben soll. Gegen den Mann wurde daraufhin ein Betretungsverbot ausgesprochen.

Gernot Rohrhofer, noe.ORF.at