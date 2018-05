Scooter-Fahrer stirbt bei Verkehrsunfall

Zu einem tragischen Verkehrsunfall ist es am Samstagabend in Wienerherberg (Bezirk Bruck an der Leitha) gekommen. Ein Auto kollidierte nach ersten Angaben mit einem Elektroscooter. Der Fahrer des Scooters kam dabei ums Leben.

Ersten Informationen nach soll ein Auto mit einem Elektroscooter am Samstagabend zusammengeprallt sein, bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich gegenüber noe.ORF.at einen Online-Bericht der „Heute“.

Innerhalb kurzer Zeit waren Notarzt, ein Rettungshubschrauber sowie das Rote Kreuz vor Ort. Für den 50-jährigen Elektroscooter-Fahrer kam allerdings jede Hilfe zu spät. Er starb laut Polizei noch am Unfallort. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, war nach Angaben der Polizei Samstagabend noch unklar.

