Muttertag mit Monsterroller und Malkurs

Das Mittagessen im Restaurant ist wahrscheinlich „das“ Standardprogramm am bevorstehenden Muttertag. Was aber tun, wenn beim Lieblingswirten kein Tisch mehr frei ist? Viele Ausflugsziele bieten originelle Alternativen.

Digitale „Muttertags-Porträts“ werden im Karikaturmuseum Krems (Bezirk Krems) unter fachmännischer Anleitung angefertigt. Das Team der Kulturvermittlung begleitet junge Künstlerinnen und Künstler am Muttertag bei der kreativen Arbeit. Während die Kleinsten zur klassischen Malfarbe greifen, dürfen die Größeren am Computer zeichnen. Mittels besonderer Technik wird Mamas’ Porträt auf einer digitalen Unterlage vorgezeichnet. Der Computer ergänzt dann die Feinheiten. Zum Schluss wird die digitale Karikatur per Mail verschickt.

Wer es am Muttertag lieber sportlich angehen will, nutzt das Freizeitangebot der Gemeindealpe in Mitterbach (Bezirk Lilienfeld). Dort startet kurz vor dem Muttertag die Sommersaison. Mit einem Mountaincart geht es von der Mittelstation über einen Schotterweg den Berg hinunter. Für besonders mutige Mütter steht der sogenannte „Monsterroller“ zur Verfügung. Das Tempo ist bei der Fahrt mit dem Roller etwas höher, dafür ist Mama dann mit Sicherheit als Erste im Tal.

Chippendales heizen am Muttertag ein

Für Bastelfans bietet sich ein Muttertagsausflug auf die Burgarena Reinsberg (Bezirk Scheibbs) an. „Einfach kema und doa“ lautet das Motto beim Handwerksfest, das am 12. und 13. Mai von 10 bis 17 Uhr stattfindet. Und weil sich viele Mütter über Selbstgebasteltes freuen, kann man das Muttertagsgeschenk dort gleich anfertigen. Unter professioneller Anleitung werden Stoffe bedruckt, Brandmalereien hergestellt oder Lebkuchenherzen verziert. Sogar die Blumenvase für den Muttertagsstrauß kann man drechseln.

Für jene, die lieber am Abend etwas mit der Mutter unternehmen, gibt es einen besonderen Veranstaltungstipp: in der Arena Nova in Wr. Neustadt (Bezirk Wr. Neustadt) heizen am Muttertag die Chippendales ein.

