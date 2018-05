Sekundenschlaf: Auto brannte völlig nieder

Zu gleich zwei Verkehrsunfällen wegen Sekundenschlafs ist es am Dienstagabend und Mittwochfrüh auf Niederösterreichs Autobahnen gekommen. Auf der Wiener Außenring Autobahn (A21) brannte dabei ein Fahrzeug völlig nieder.

Ein 58-jähriger Lenker war am Mittwoch in der Früh gegen 3.00 Uhr auf der Wiener Außenring Autobahn (A21) Richtung St. Pölten unterwegs. Auf der Höhe von Klausen-Leopoldsdorf (Bezirk Baden) kam der Mann laut Polizei in Folge von Sekundenschlaf von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenleitblock. Schließlich kam das Fahrzeug auf der Wiese neben der Autobahn zum Stehen.

Der Lenker konnte selbst aus dem Auto aussteigen. Beim Verlassen seines Wagens bemerkte er eine Rauchentwicklung, so die Polizei. Kurz darauf stand das Auto in Vollbrand. Das Feuer griff auch auf die Wiese und Böschung über. Die Feuerwehr Alland konnte den Brand löschen, verletzt wurde niemand.

Lenker überschlug sich auf Westautobahn

Zu einem weiteren Unfall wegen Sekundenschlafs ist es Dienstagabend auch auf der Westautobahn (A1) bei Haag (Bezirk Amstetten) in Fahrtrichtung Wien gekommen. Ein Lenker kam dabei rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich und kam dann am dritten Fahrstreifen wieder zu stehen. Der Mann wurde dabei schwer verletzt und musste ins Krankenhaus Amstetten gebracht werden.