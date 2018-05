Rotes Kreuz feierte 40 Jahre Jugendarbeit

Im Jahr 1978 hat das Rote Kreuz Niederösterreich die erste Jugendgruppe gegründet. Mittlerweile sind es mehr als 130 in ganz Niederösterreich. Der Nachwuchs stand auch bei der diesjährigen Feier zum Weltrotkreuztag im Mittelpunkt.

40 Jahre nach der Gründung der ersten Rot Kreuz-Jugendgruppe in Niederösterreich engagieren sich mittlerweile mehr als 4.000 Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren beim Roten Kreuz. Flächendeckend gibt es mehr als 130 Jugendgruppen. Je nach Alter stehen bei den Gruppentreffen Erste Hilfe, Sozialprojekte oder einfach die Weitergabe von humanitären Werten im Mittelpunkt.

„Es geht darum, den Blick zu schärfen, wie es ist, wenn es jemandem nicht so gut geht und wie schön es ist, helfen zu können“, sagt Daniela Koller, die Abteilungsleiterin des Landesjugendservice beim Roten Kreuz Niederösterreich, im Interview mit noe.ORF.at. Durch das „Hineinschnuppern“ in die verschiedensten Leistungsbereiche des Roten Kreuzes im Kindes- und Jugendalter würde das Rote Kreuz auch viele spätere Helfer gewinnen: „Wenn man die Motivation im Kindesalter weckt, dann kann man die Flamme der Begeisterung kaum löschen und dann bleiben sie bei uns“, so Koller.

„Jugendarbeit ist Zukunftsarbeit“

Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der Jugendarbeit in Niederösterreich standen auch bei der Feier zum Weltrotkreuztag, den das Rote Kreuz Niederösterreich am Mittwochabend im Zirkus Pikard in Wiener Neudorf beging, die Kinder und Jugendlichen im Mittelpunkt. Jugendarbeit sei Zukunftsarbeit, betonte der Präsident des Roten Kreuzes Niederösterreich, Josef Schmoll: „Wenn wir die Jugendarbeit attraktiv und spannend machen und wenn wir sie so gestalten, dass die Kinder sagen, ich will dort hin, dann sind wir am richtigen Weg.“

Etwa 27 Prozent aller Kinder- und Jugendlichen in Niederösterreich würden sich beim Katastrophen- oder Rettungsdienst engagieren, strich Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten in Niederösterreich hervor. Das Rote Kreuz sei eine ganz starke Säule des Sozial- und Gesundheitssystems in Niederösterreich, betonte Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP).

Neben 40 Jahren Jugendarbeit gab es am Mittwoch aber auch noch einen anderen Grund zu feiern: Der Gründer des Roten Kreuzes, Henry Dunant, wäre am Weltrotkreuztag am 8. Mai 190 Jahre alt geworden. In Niederösterreich engagierten sich im Vorjahr fast 18.000 Freiwillige für das Rote Kreuz Niederösterreich.

Links: