Gewalttätiger Stalker festgenommen

Wegen Körperverletzung, Freiheitsentziehung und gefährlicher Drohung hat die Polizei einen 37-jährigen Wiener festgenommen. Der Mann soll seiner Ex-Freundin aus Krems unter anderem Tausende Nachrichten geschickt haben.

Bereits im Jahr 2015 begann das 28-jährige Opfer die Beziehung zu dem 37-jährigen Wiener. In den folgenden Wochen und Monaten soll sie der Mann laut Polizei mehrfach körperlich angegriffen haben, vermutlich aus Eifersucht. Außerdem soll sie der Beschuldigte mehrmals für mehrere Stunden in seiner Wohnung festgehalten und bedroht haben.

Im vergangenen Februar beendete die Kremserin schließlich die Beziehung. Wie die Polizei berichtet, soll sie der 37-Jährige daraufhin in sozialen Medien bloßgestellt haben. Zudem schickte er ihr über einen Messengerdienst Tausende Nachrichten. Alleine in einer einzigen Nacht - der Nacht auf vergangenen Sonntag - sollen es mehr als 5.000 gewesen sein. Laut Polizei bedrohte der Wiener seine Ex-Freundin darin mehrmals.

Messer und Drogen gefunden

Die 28-Jährige erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei. Am Mittwoch nahmen ihn die Kremser Beamten gemeinsam mit der Wiener Sondereinheit WEGA in seiner Wohnung in der Bundeshauptstadt fest. Dabei wurden laut Polizei ein Klappmesser, das als verbotene Waffe gilt, sowie eine geringe Menge Suchtmittel sichergestellt. Der Beschuldigte ist teilweise geständig, er wurde in die Justizanstalt Krems eingeliefert.