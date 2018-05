Beatpatrol: Camo & Krooked und Noisia legen auf

Das Beatpatrol Festival geht in die zehnte Runde und das Jubiläumsaufgebot kann sich sehen lassen. Heimische Stars wie Camo & Krooked und internationale Acts wie Noisia sollen die Turntables am 25. Oktober zum Glühen bringen.

Neben Camo & Krooked und Noisia zählen auch DJ Guv, Fritz Kalkbrenner, MÖWE, Neelix, und Wilkinson zu den Acts, auf die sich Fans elektronischer Musik beim Beatpatrol 2018 freuen können. Für diese ist das Festival im VAZ St. Pölten ohnehin längst ein Fixtermin. Es überrascht also nicht, dass die Tanzveranstaltung für Freunde von Electronic, House, Drum ’n’ Bass und Co mittlerweile das größte Indoorfestival Österreichs ist.

Bei der zehnten Auflage soll dem tanzwütigen Publikum dementsprechend eine besondere Show geboten werden. Keine einfache Aufgabe, haben in den letzten Jahren doch sämtliche Größen der DJ-Szene in St. Pölten gastiert. So hat nicht nur der kürzlich verstorbene Avicii beim Beapatrol aufgelegt, auch Steve Aoki, Skrillex, Paul Kalkbrenner, Armin van Buren, Tiesto, Dimitri Vegas und Like Mike sowie Moby haben die ravende Menge bereits beschallt. Die Organisatoren des zuletzt zweimal in Folge ausverkauften Events möchten deshalb erneut mit einer Mischung aus heimischen und internationalen Künstlern sowie Premierengästen und Rückkehrern bei den Fans punkten.

Amadeus-Gewinner legt auf

Das österreichische Duo Camo & Krooked zählt definitiv zu der Kategorie Lokalhelden. Die beiden Drum ’n’ Bass-Produzenten hatten in St. Pölten einen ihrer ersten großen Auftritte und kehren jetzt als internationale Headliner zurück. Sie werden erstmals ihre neue Show präsentieren und dabei wohl nicht auf Erfolgsnummern wie „All Night“ oder „Loving Easy“ verzichten.

Thomas Unterberger

Ein weiterer Höhepunkt aus heimischer Sicht sind die frischgebackenen Amadeus Austria Music Award Gewinner MÖWE. Mit ihrem einprägsamen Mix aus Indie, Electronic, Dream Pop und Deep House debütieren die Wiener am Beatpatrol. Ihre Hits wie Skyline, Lovers Friends, Who’s to Blame oder One Love werden sicher nicht fehlen.

Ein Wiedersehen gibt es mit dem Berliner Topstar Fritz Kalkbrenner und der Formation Noisia. Während ersterer zuletzt mit reduzierterem House experimentierte, wird das niederländische Trio den so charakteristischen Noisia–Sound in das St. Pöltener VAZ bringen. Wieder am Beatpatrol sind außerdem die Chartstürmer Wilkinson und die Vorjahreslieblinge Neelix. Mit Spannung erwartet werden zudem die Beats von dem Londoner DJ Guv, der in diesem Jahr zum ersten Mal auftreten wird.

Links: