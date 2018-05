ÖBB suchen Standort für riesigen Güterterminal

Um den Güterverkehr zwischen Österreich und Russland zu erhöhen, planen die ÖBB die Breitspurbahn bis nach Wien zu verlängern. Zudem soll ein Güterterminal mit 3.000 Jobs gebaut werden. Der Standort soll in Niederösterreich sein.

Fünf Kilometer lang und 300 Meter breit - für den geplanten Verladebahnhof benötigen die ÖBB viel Platz. Als Standort war bisher das Burgenland vorgesehen. Am Mittwoch sprachen sich die betroffenen Gemeinden allerdings dagegen aus - mehr dazu in Parndorf: Rückzieher bei Verladebahnhof (burgenland.ORF.at; 16.5.2018). Die ÖBB suchen deshalb nun in Niederösterreich nach einem Standort.

Wo der Güterterminal konkret gebaut werden soll, ist laut den ÖBB noch offen. Neben Parndorf wurde aber immer wieder das Marchfeld genannt. Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) bestätigte am Mittwoch Interesse aus Niederösterreich: „Interessant wäre ein Bereich, wo man auch sehr umweltschonend an die weiteren Verkehrswege anschließen kann, etwa im Bereich der Donau oder des Flughafens.“

Im Februar hatten Hofer und ÖBB-Vorstand Andreas Matthä jedenfalls erklärt, dass bereits in sechs Jahren mit dem Bau begonnen werden soll. Ab 2033 sollen dann die ersten Züge rollen. Die ÖBB betonen zudem, dass der Güterbahnhof dutzende langfristig abgesicherte Jobs bringen soll. Außerdem würden 3.000 bis 4.000 Arbeitsplätze bei den Logistikunternehmen, welche sich rund um das Gelände ansiedeln sollen, erwartet.

Auswirkungen auf Region noch unklar

Aus dem Büro von Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) heißt es dazu, dass das Land das Projekt zwar nicht von vorneherein ablehnt. Allerdings brauche es noch konkrete Informationen, was die ÖBB planen. Erst danach könne man bewerten, welche Auswirkungen der Bahnhof auf den regionalen Verkehr hätte und ob der Terminal auch wirtschaftlich sinnvoll ist.

Laut Studien vom vergangenen Sommer dürfte der Bau der 400 Kilometer langen Strecke von Wien bis zum derzeitigen Endpunkt der Transsibirischen Eisenbahn in Kosice (Slowakei) knapp 6,5 Milliarden Euro kosten. Dafür gebe es dann zwischen Asien, Russland und Europa eine durchgängige Strecke - exklusiv für den Güterverkehr. Für die Güterbahnkunden sollen die Transporte viel schneller als Schiffstransporte und viel billiger als Luftfracht werden.