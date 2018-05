Kantinenverbot für KSC-Trainer Schinkels

Die Zeit von Ex-Teamspieler Frenkie Schinkels als Trainer beim Kremser Sportclub dürfte nach nur einem Jahr wieder vorbei sein. Nach einem Streit mit dem Vorstand wird ihm zu manchen Bereichen des Stadions sogar der Zutritt verweigert.

Sportlich läuft es beim ehemaligen Bundesliga-Club in der ersten Landesliga derzeit ganz ordentlich. Vier Runden vor dem Saisonende haben die Kremser als Tabellenvierter bei vier Punkten Rückstand auf Platz eins noch Chancen auf den Meistertitel. Dennoch: Das Verhältnis zwischen Trainer und Vorstand ist seit einigen Wochen zerrüttet.

Mitte April kam es in der Kantine des Sepp-Doll-Stadions nach einem Spiel zu einem heftigen verbalen Schlagabtausch zwischen Schinkels und Obmann Dietmar Pirker. Die Folge: Schinkels ist vom Vorstand des Traditionsvereins schriftlich aufgefordert worden, die Kantine und auch den VIP-Club nicht mehr zu betreten. Sowohl Schinkels als auch Pirker bestätigen noe.ORF.at den Streit.

Rückzug zu Saisonende so gut wie fix

„Es ist zu einem Fehlverhalten des Trainers gekommen und deshalb haben wir diese Maßnahmen gesetzt. Solange Schinkels bei uns Trainer ist, darf er diese Bereiche nicht mehr betreten“, erklärt Pirker. Lange wird der gebürtige Niederländer dieses Amt aber wohl nicht mehr ausüben. Im Interview mit noe.ORF.at erklärt Schinkels den Konflikt: „Es gibt schon länger Differenzen mit dem Obmann und Teilen des Vorstandes. In einem Verein hat jeder seine Aufgabe. Meine Spieler und ich erfüllen sie, der Vorstand nicht."

Der Landesligist sei mit den Zahlungen der Prämien in Verzug, sagt Schinkels: "Und wenn man sich dann auch noch in meine Arbeit einmischt, wird es zum Problem. Wir haben ohnehin einen kleinen Kader und schlechte Trainingsbedingungen. Da brauchen wir nicht noch mehr Schwierigkeiten.“

ORF / Klaus Fischer

Ein „Hausverbot“ bei einem Verein sei Schinkels noch nie passiert. „Das ist ein Tiefpunkt für diesen Club und ich hoffe, dass durch diese Aktion einige Leute wachgerüttelt werden. Krems feiert nächstes Jahr das 100-Jahr-Jubiläum und will in die Regionalliga. Mit dieser Führung wird das aber nicht gelingen.“

Schinkels selbst sieht nach diesen Vorfällen keine Basis für eine weitere Zusammenarbeit. „Ich wollte eigentlich länger bleiben, aber mit diesem Vorstand gibt es keine Zukunft. Eine Zusammenarbeit ist hier nicht möglich, ohne die geht es aber nicht und bei einem Amateurverein schon gar nicht.“

Hoffen auf Titel zum Abschied

Der Meistertitel in der Landesliga wäre für Schinkels der perfekte Abschied. „Wir werden alles daran setzen, dieses Ziel zu erreichen. Jetzt bekommen wir die sogenannte zweite Luft und werden nach den ganzen Vorfällen noch einmal richtig Gas geben.“ Sollte es klappen, darf Schinkels aber nicht in der Kantine feiern. „Dann setze ich mich mit einem guten Wein in mein Trainerzimmer und feiere alleine“, nimmt Schinkels sein Kantinenverbot mit Humor.

Klaus Fischer, noe.ORF.at

Links: