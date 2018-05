Mann mit Mäher in Bach gestürzt und ertrunken

Ein tragischer Arbeitsunfall hat sich Dienstagmittag in Ferschnitz (Bezirk Amstetten) ereignet. Ein 60-jähriger Mann stürzte beim Mähen einer Wiese mit einem Aufsitzmäher in einen Bach und ertrank.

Nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich war der Mann am Dienstag gegen 12.00 Uhr in Ferschnitz mit dem Trimmen einer Rasenfläche beschäftigt. „Dabei dürfte er zu knapp an die Böschung des Ferschnitzbaches gekommen sein und ist zwei Meter tief abgestürzt“, sagte Polizeisprecher Johan Baumschlager gegenüber noe.ORF.at.

Offenbar fiel in weiterer Folge der 900 Kilogramm schwere Aufsitzmäher auf den Mann und drückte ihn unter Wasser. Angehörige suchten am frühen Nachmittag nach dem Mann. Für ihn kam allerdings jede Hilfe zu spät, er ertrank.